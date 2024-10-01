バニングのような「首都高所有のバン」 その役割は？2024年9月27日から28日にかけて開催された、高速道路に関する国内最大級の展示会「ハイウェイテクノフェア2024」を取材しました。会場内には、NEXCO東日本・中日本・西日本や、首都高速道路など全国の道路交通事業者、大手建設会社、そして交通関連の機器メーカーなどが集結。高速道路と一般有料道路に関するさまざまなテクノロジーについて、実物を見ながら開発・運