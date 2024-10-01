声優・伊達さゆりが、12月13日（金）に日めくりカレンダーを発売する。今回、カレンダー先行カットが公開された。【写真】緑のワンピース姿の伊達さゆり、ほか先行カット【3点】『ラブライブ！スーパースター!!』（澁谷かのん役／同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバー）、ゲーム『アサルトリリィ Last Bullet』（石塚藤乃役）らに出演する声優・伊達さゆり。今回発売するカレンダーは日めくり仕様（卓上タイプ・表