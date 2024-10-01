ゆめっちの告白に驚く松本若菜 松本若菜と３時のヒロイン（福田麻貴・ゆめっち・かなで）が１日、都内で行われた『しゃぶしゃぶ温野菜 秋の極み鴨しゃぶ新商品発表会』に出席した。しゃぶしゃぶ温野菜では、九条ねぎと味わう「極み鴨しゃぶ」を10月２日から全国で販売する。松本若菜はそのCMキャラクターを務めている。この日は同商品を試食。「美味しい」と舌を巻く４人。そのまま“食事”をしながら女子会トーク