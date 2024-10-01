巨人から９月３０日に戦力外通告を受けた菊田拡和内野手が１日、ジャイアンツ球場を訪れ、３軍首脳陣や選手にあいさつを行った。常総学院では通算５８本塁打で「常総のバレンティン」の異名をとり、２０１９年ドラフト３位で入団。巨人で過ごした５年間を「意外とあっという間で。やっぱり１軍で結果が出なかったことが、まだ悔しいなっていう気持ちもあるんですけど、楽しく野球ができたことが良かったかなと思います」と振り