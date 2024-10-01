バスケットボール日本代表の町田瑠唯（31＝富士通）が1日、自身のインスタグラムを更新。愛車を紹介し、反響を呼んでいる。「愛車」とつづり、ランドローバーディフェンダーを運転している姿を投稿した。「ほんとかっこいいしー、長距離運転が本当に楽！！！ずっと運転してたくなるくらい、、、」とお気に入りであることを明かした。ハッシュタグで「@jaguar.landrover.naniwa」「#landrover #defender」と添えた。この