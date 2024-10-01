JR九州によると、1日午後0時34分ごろ、鹿児島線竹下―笹原で特急みどり24号（佐世保午前10時41分発博多行き）に人身事故が発生した。同0時56分現在、同線博多―久留米で運転を見合わせている。警察が到着し現場検証を行っている。運転再開見込みは同2時半ごろ。変更となる恐れがあるので注意が必要。同1時46分現在、運転見合わせ区間は博多―鳥栖に拡大した。長崎線、佐世保線にも遅れが出ている。同2時25分に運転を再開した