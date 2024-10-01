米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」５周年記念大会（１０月２日＝日本時間３日、ペンシルベニア州ピッツバーグ）で、元新日本プロレスのＡＥＷコンチネンタル王者オカダ・カズチカ（３６）がＡＥＷ世界王者ブライアン・ダニエルソン（４３）と激突することが電撃決定した。オカダとブライアンは過去２回シングルマッチを戦って１勝１敗となっている。昨年６月に新日本プロレスとＡＥＷの合同興行（カナダ）で初対決が