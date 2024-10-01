買取大吉バレーボールネーションズリーグ（ＶＮＬ）２０２４福岡大会（男子＝６月４〜９日、女子＝６月１１〜１６日）がドキュメンタリー番組となった。世界三大大会と称されるＶＮＬの福岡大会は「ワンヘルス」「ＳDＧｓ」の理念に基づき、商業主義に偏らない持続可能な大会運営を実行した。世界的な注目を集めたことを受け、福岡県で中心的な役割を担った同県スポーツ推進基金の中平稔人氏に焦点を当てて番組を制作。番組は