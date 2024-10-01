151.85100日移動平均 151.83一目均衡表・雲（上限） 150.97200日移動平均 147.91一目均衡表・雲（下限） 145.47ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 144.97エンベロープ1%上限（10日間） 144.30現値 144.07一目均衡表・転換線 143.5310日移動平均 143.40一目均衡表・基準線 143.0521日移動平均 142.10エンベロープ1%下限（10日間） 140.62ボリンジャーバンド2