日本バドミントン協会が１日、都内で会見を行った。国際大会へのエントリーミスが相次いでいることについて、村井満会長（６５）は「選手がこれから頑張っていこうとした矢先に、まるで協会が選手の足を引っ張るようなエントリーミスを繰り返している状況。大きく反省しなければいけない」と厳しく受け止め、「本当に心から申し訳なく思っている」と謝罪した。同協会のエントリーミスは、毎年のように発生。２２年はジャパン