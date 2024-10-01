ＷｉｌｌＳｍａｒｔが後場に急伸している。この日、Ｈａｋｏｂｕｎｅ（東京都千代田区）が展開するＥＶ（電気自動車）専用カーシェアリングサービスに向けて、ウィルスマがシステム基盤を提供したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。カーシェアリングサービスの新規事業開発で培ったノウハウや知見を活用。予約時に充電残量や航続可能距離を確認できる機能を備えたサービスの設計から