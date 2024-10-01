台風17号（チェービー）関東に接近 気象庁によりますと、台風１７号はきょう（１日）正午には八丈島の東北東約２００キロにあって、１時間におよそ３５キロの速さで北へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報 最新】「台風17号（チェービー）」2日にかけて強い台風へ大型で猛烈な「台風18号（クラトーン）」暴風域を伴い沖縄に接近のおそれ走行中のトラックが横転するなど猛烈な風が吹く恐