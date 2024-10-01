岸田内閣は１日午前の閣議で総辞職した。２０２１年１０月４日に就任した岸田首相の在職日数は１０９４日で、戦後歴代８位が確定した。岸田首相は閣議で、「先送りできない課題に正面から向き合い、経済、社会、外交の各分野で『変化を力にする』取り組みを着実に進めてきた」と述べ、閣僚らをねぎらった。閣議では総辞職にあたり首相談話を決定した。政権の成果として、エネルギー政策の転換や防衛力の抜本的強化、こども・