メキシコのロペスオブラドール大統領（70）が9月30日、6年間の任期を満了して退任した。同氏は平日の早朝から毎日会見を行い、AFP通信によると、任期中の会見は1438回に及んだ。メキシコ市で2019年7月、支持者に手を振るロペスオブラドール大統領（右）とシェインバウム・次期大統領（写真当時はメキシコ市長）=AP会見は平日の午前7時から、毎日2〜3時間行われた。AFPなどによると、会見がなかったのは同氏が新型コロナウイル