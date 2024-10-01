生島ヒロシ（73）が9月30日、俳優佐藤隆太（44）がパーソナリティー務めるTBSラジオ「やる気スイッチラヂオアストルム」（月曜午後9時）にゲスト出演した。さまざまなゲストを迎えて「幼少期のターニングポイント」や「やる気スイッチが入った瞬間」を深堀り。その環境、周囲との関わり、そしてどのように道を切り開いてきたのかを聞くトーク番組。生島は「ヒロシです！」と自己紹介。1998年（平10）に4月にスタートした同局の「