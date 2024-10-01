【モデルプレス＝2024/10/01】サーティワン アイスクリームでは、「ハッピーフレンズ おさるのジョージ」が、2024年10月3日（木）から12月26日（木）まで期間限定で登場する。【写真】サーティワン、テイクアウトの新定番「フレッシュパック」3サイズで通年登場◆「ハッピーフレンズ おさるのジョージ」2つのバージョンで登場昨年も好評だった「ハッピーフレンズ おさるのジョージ」が、今年は2つのバリエーション＆シール付きにパ