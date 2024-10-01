1日午前、NOWADAYSが「KCON GERMANY 2024」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じてドイツから帰国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・Vol․1 ― PENTAGON以来の大型新人！NOWADAYS、お気に入りの日本語は「僕のお姫様」・【PHOTO】NOWADAYS、2ndシングル「NOWHERE」発売記念ショーケースを開催