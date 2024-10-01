カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（33）が1日、自身のスレッズを更新。カナダ出身のヘッドコーチ、ジェームス・ダグラス・リンド氏（39）について伝えた。吉田は「JDは、カーリングリンクに駐車されている車の中でどれが日本チームのレンタカーかをすぐに見分けます」と告白。「なんで分かるの？」と尋ねたところ、コーチは「日本人は駐車場にバックで停めてるから」と答えたという。そし