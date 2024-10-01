「青春、ください・・・」。俳優の當真あみが切なげな表情で語りかけてくる新テレビCMは、昭和時代の40年前に放映されて大きな話題を呼んだ明星食品のカップ麺「青春という名のラーメン」の過去CMをオマージュした内容だ。9月23日、技術革新により新開発した1分戻しで食べ応え抜群の“でか具材”とノンフライ麺を搭載し、令和版に進化させて復活発売。10月1日から新テレビCMでその魅力を訴求していく。CMの舞台は夕暮れ時の下校途