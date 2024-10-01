レシピ本『からだがよろこぶ、でも簡単！ 麹でミニマルレシピ』が9月28日にKADOKAWAより発売された。 【写真】麹をつかった調味料は塩麴だけじゃない！本書を試し読み 本書の著者は料理メディア・Nadia（ナディア）で活躍中の料理家・あやか。彼女が「麹」に出合ったのは、からだと心の不調に悩まされていた頃。麹生活を続ける中で、体調を崩しにくくなり、さらに心が安定してストレスを感じにくくなったという。