桜田通が、33歳の誕生日である12月7日に開催するバースデーイベント『Sakura da Festa 2024 Birthday Anniversary ～33～』の詳細を発表。あわせて本イベントのために撮り下ろしたキービジュアルが公開された。 （関連：桜田通、大歓声に沸いたアーティストデビュー記念ツアー歌に乗せて届ける一貫した思い） 本イベントは、毎年桜田の誕生日である12月に開催されるもの