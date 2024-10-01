日本バドミントン協会は1日、2028年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の指揮を執るヘッドコーチ（HC）として、大堀均氏（56）が来年1月に就任すると発表した。同氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩（トナミ運輸）の父で、ジュニア日本代表とトナミ運輸でHCを務めている。04年アテネ五輪後に就任し、パリまで五輪5大会で采配を振った朴柱奉HC（59）は退任する。