（ＣＮＮ）シリア国営シリア・アラブ通信（ＳＡＮＡ）は、シリアの首都ダマスカスが夜間にイスラエルの攻撃を受け、著名テレビ司会者のサファア・アフメドさんなど３人が死亡したと伝えた。シリア国防省は、現地時間の午前２時ごろ、「占領されたゴラン高原の方向」からイスラエル軍がドローンと航空機でダマスカスを標的にしたと発表。防空システムでミサイルやドローンのほとんどを撃墜したと述べ、この攻撃で民間人３人と別の９