歌舞伎俳優の片岡愛之助が１日までに、オフィシャルブログを更新。2016年に結婚した妻で女優の藤原紀香への感謝の思いをつづった。29日、「妻に感謝」と題してブログを更新した愛之助。絵文字を交えながら「８年前の9/28が披露宴でした！！」と切り出し、結婚披露宴の写真とともに「早いものですね」とコメントした。続けて「確か次の日から10月新橋演舞場公演の『GOEMON』の稽古でした」とつづり、「8年間健康で無事に舞台、映像