レゴジャパンは、任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオ」とコラボレーションした「レゴ スーパーマリオ」シリーズから、大人向けレゴセット「レゴ スーパーマリオ スーパーマリオワールドマリオ と ヨッシー」を、2024年10月1日に全国の「レゴストア」および「レゴ公式オンラインストア」などで発売。マリオがヨッシーの背中にスーパーマリオの頼もしい仲間「ヨッシー」が登場する2Dの組み立てセット。「スーパーマリオワ