［３０日ロイター］ - ゴールドマン・サックスは３０日、２０２５年初めの金価格予想を１オンス＝２７００ドルから２９００ドルに引き上げた。米欧や中国の利下げに伴うＥＴＦ（上場投資信託）フローの緩やかな上昇や、中央銀行による金購入の増加を理由とした。「世界的な金利低下、構造的な中央銀行の需要増加、地政学、金融、景気後退のリスクに対する金のヘッジ効果により、金ロングをあらためて推奨する」とした。金の