Kentaro Sugiyama［東京１日ロイター］ - 自民党の石破茂総裁が１日午後、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０２代首相に選出された。石破首相は皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て内閣を発足させ、午後９時から記者会見する。臨時国会の会期は９日までと決まった。新内閣は外相に岩屋毅・元防衛相、財務相に加藤勝信・元官房長官、防衛相に中谷元・元防衛相、総務相に村上誠一郎・元行政改革相をそれぞれ起用。外交