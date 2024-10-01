プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした野球解説者の高木豊氏（65）が2024年9月30日にユーチューブを更新し、中日の次期監督を独自予想した。「井端は野球を考えられる。そういう人にやってほしい」2連続で最下位の中日は今シーズンも低迷し、9月30日時点でリーグ最下位に沈んでいる。就任3年目の立浪和義監督（55）は、今シーズンの成績の責任を取る形で、9月18日の阪神戦後に退任を表明した。動画では、インターネット