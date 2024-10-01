1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まり、静岡市葵区で募金を呼び掛ける街頭キャンペーンが行われました。街頭キャンペーンには静岡英和女学院高校の生徒などのボランティアに加え鈴木知事や難波市長なども参加しおよそ20人が募金への協力を呼びかけました。県・共同募金会によりますと昨年度はおよそ4億8700万の募金が集まり、ことしからは新たにキャッシュレスサービスPayPayでの募金受付も行うと