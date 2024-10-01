中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間が開通9月29日、重慶ハイテク産業開発区にある華福特大橋を通過する渝昆高速鉄道重慶−宜賓区間の一番列車。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶10月1日】中国の重慶−雲南省昆明間で建設中の渝昆高速鉄道は9月29日、重慶西−宜賓東区間が開通した。同区間の所要時間は最短で48分となった。重慶と四川省南部の各都市は移動の利便性が飛躍的に高まり、重慶と成都を中心とする「双城経済圏」の建