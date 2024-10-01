歌手の郷ひろみ（68）が1日までに自身のインスタグラムを更新。パリパラリンピックの金メダリストと偶然会ったことを明かした。「大好きな世良田でディナーをしていたら、偶然、上地結衣選手にお会いしたよ」と、パリ・パラリンピック車いすテニスの女子シングルス、女子ダブルス2冠を達成した上地結衣との対面を報告した。「パラリンピックで大活躍の上地選手、素晴らしかったよねぇ」と郷。「金メダルも見せて頂いたよ」と