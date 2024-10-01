ツエーゲン金沢は1日、北陸大のMF村田迅(22)が2025シーズンから加入することが内定したと発表した。群馬県出身の村田は、地元の前橋FCから前橋育英高を経て北陸大へ。昨年度の第38回デンソーカップチャレンジサッカー福島大会では優秀選手の1人に選ばれた。加入内定に際し、クラブ公式サイト上で「ツエーゲン金沢の『挑戦をこの街の伝統に』という言葉のように、自分も挑戦することを恐れず、積極的に自分の特徴を体現するこ