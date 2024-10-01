藤井聡太王座に永瀬拓矢九段が挑戦する第72期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、藤井王座連勝で迎えた第３局が９月30日（月）に京都府京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で行われました。対局の結果、劣勢の終盤戦で渾身の勝負手を炸裂させた藤井王座が156手で勝利。３勝０敗として王座初防衛に成功しました。○角換わりから永瀬九段リード第１局では△３三金型早繰り銀、第２局では王道の腰掛け銀を用