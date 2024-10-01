159人もの命を奪った「梨泰院（イテウォン）惨事」に関連する警察責任者の過失が、初めて認められた。【写真】梨泰院参事に「便乗」した垂れ幕に批判殺到2022年10月29日の事故発生から702日目のことだ。不適切な対応によって被害を拡大させた疑いを受けている元ソウル龍山（ヨンサン）警察署長のイ・イムジェは、1審で懲役3年の判決を受けた。一方で、同じ疑いを受けていたソウル龍山区長のパク・ヒヨンなど龍山区関係者は、全員無