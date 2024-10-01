【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■MVは『ふれる。』映画チームが完全オリジナルで制作したコラボ映像！ YOASOBIが、結成5周年記念日となる10月1日、オリジナル長編アニメーション映画『ふれる。』主題歌として書き下ろした新曲「モノトーン」を配信リリース。さらに、MVを同日20時にYouTubeプレミア公開することが決定した。 映画『ふれる。』は監督・長井龍雪、脚本・岡田麿里、キャラクタ&#12