SNSで知り合った女子高校生を殺害し、レンタカーに遺体を遺棄した罪などに問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。安栖達也被告（29）は去年10月、女子高校生（当時15歳）の首を絞めて殺害し、栃木県内でレンタカーに遺体を遺棄した罪などに問われています。宇都宮地裁で1日開かれた初公判で、安栖被告は起訴内容に間違いがないか問われると、「ありません」と認めました。検察側は「事前に携帯電話で殺人や首絞