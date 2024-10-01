モデルで女優のKoki,が1日までにインスタグラムを更新。激変ショットを披露すると、SNSで驚きの声が寄せられた。【写真】Koki、激変ショット「振り幅めちゃいい」「結構振り切ってて楽しみ」（2枚）Koki,は「韓国発の大人気WEBマンガ『女神降臨』を2部作構成で実写映画化されることが決定しました！温かくて、明るく、愛情深いチームの皆様と撮影させて頂けた事、沢山の新しい挑戦をさせて頂けた事を心から感謝しています