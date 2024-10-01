［ウエストパームビーチ（米フロリダ州）３０日ロイター］ - 米大統領選共和党候補のトランプ前大統領に対する暗殺未遂の罪で起訴され、現在拘留中のライアン・ラウス被告が３０日、米南部フロリダ州ウエストパームビーチの連邦地裁に出廷して無罪を主張した。検察側によると、被告は９月１５日、フロリダ州のゴルフ場で茂みに隠れて待ち伏せし、プレー中のトランプ氏を殺害しようとした。裁判官から起訴内容を理解してい