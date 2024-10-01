今、日本付近に2つの台風があります。台風17号「チェービー」と台風18号「クラトーン」です。 【写真を見る】【台風情報】台風18号クラトーン “猛烈に発達” 沖縄だけでなく本州にも影響が？世界気象機関のシミュレーションこの先の雨風予想・最新進路 まずは、2日午後に関東に最も接近する「台風17号」の予報です。 この後、「強い」勢力で関東の東海上を進みます。どれほど影響が出る可能性