60年前のきょう10月1日、東海道新幹線の東京～新大阪間が開業した。世界初の高速鉄道として誕生した「新幹線」は大成功を収め、現在では北海道、東北、秋田、山形、上越、北陸、山陽、九州、西九州と路線を拡大。当初は「ひかり」と「こだま」だけだった列車名も、現在では約20種類まで増えた。そんな、列車名と同じ名前が使われた馬はどのくらい居るのか。開業記念日に調べてみた。 ■北海道・東北新幹線 「はやぶさ」「