日本バドミントン協会が１日、２０２８年ロサンゼルス五輪などを見据えた強化本部説明会見を東京都内で開き、大堀均氏が来年１月から日本代表のヘッドコーチに就任すると発表した。２００４年アテネ五輪後に就任し、五輪５大会で指揮を執った朴柱奉氏は今年１２月末で退任する。１６年リオデジャネイロ五輪では女子ダブルスの高橋礼華、松友美佐紀組が日本勢初の五輪金メダルに輝いた。２１年東京五輪では混合ダブルスの渡辺勇