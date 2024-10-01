ASTROのチャウヌが、「しゃべくり007」に出演し、反響を呼んだ。9月30日に放送された「しゃべくり007」には、ゲストとしてチャウヌが登場した。この日、彼は黒いスーツを身にまとって現れ、輝くビジュアルを披露した。彼を見た出演者たちは「かっこいい」と感嘆。大ファンだという高嶋ちさ子も大興奮の様子を見せた。世界的なK-POPスターとして紹介されたチャウヌは、自身の日常について「（周りの視線を）気にしないほうだと思う