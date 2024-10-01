こども図書館船ほんのもり号イメージ図（香川県提供） 香川県は、建築家の安藤忠雄さんからの寄付の申し出を受け、2025年度から離島などへの運航を予定している「こども図書館船ほんのもり号」の運営費の一部に充てるため、10月1日から寄付の募集を始めました。 「こども図書館船ほんのもり号」は、子どもたちが読書や体験活動を通して、感受性や郷土愛などを育むとともに、交流人口の拡大などを図るのが狙いで