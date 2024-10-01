厳しい台所事情を迫られるドジャース投手陣にあって、山本の復帰は好材料だ(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸がレギュラーシーズン最後の登板を白星で締めくくった。現地時間9月28日（日本時間29日）、敵地でのロッキーズ戦に先発し、5回71球を投げ被安打4、奪三振6、2失点という内容でシーズン7勝目をマークした。【動画】メジャー復帰戦で堂々のピッチング！山本由伸が奪三振ショー立ち上がりで連打から走者を溜め失点し