全日本空輸（ANA）は、「スマートU25」運賃の値下げ期間を10月26日まで延長する。東京発着路線の運賃の一例は、名古屋/中部線が6,490円、秋田・富山・小松・能登・大阪/伊丹・大阪/関西・神戸線が6,930円、大館能代・庄内・八丈島・岡山・広島・岩国・山口宇部・徳島・高松・松山・高知線が7,920円、札幌・女満別・旭川・釧路・帯広・函館・鳥取・米子・萩石見・福岡・北九州・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島線が8,910円、