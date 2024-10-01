俳優・伊藤健太郎（２７）が、９月１０日で所属していたイマージュエンターテインメントを退所していたことが、同社の公式サイトで１日に発表された。同社の公式サイトには「この度、２０２４年９月１０日の専属契約期間満了を以て伊藤健太郎が退所いたしましたことをご報告させて頂きます」と発表。続けて「伊藤健太郎に関する突然の報道により、関係者の皆様、いつも応援してくださるファンの皆様に対し、多大なるご心配、