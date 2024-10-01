9月18日(水)に放送した「何を隠そう…ソレが！」(MC：内村光良)。「テレ東プラス」では、「知られざる千葉の秘密＆世界を回すニッポンの技2時間SP」から、放送内容の一部を紹介する。【動画】知られざる㊙話が続々！「何を隠そう…ソレが！」最新回千葉県にある隠れたスター企業を徹底調査！ 紹介するのは、お天気アプリ・ウェザーニュースの運営や、YouTubeでお天気情報を24時間配信している「株式会社ウェザーニューズ」。