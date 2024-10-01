【モデルプレス＝2024/10/01】声優の徳井青空（34）が1日、自身のX（旧Twitter）にて、結婚したことを発表した。【写真】声優・徳井青空、直筆署名で結婚発表◆徳井青空、結婚発表徳井は「みなさまへ徳井青空よりご報告です！！！」とし、文書を公開。「私事で大変恐縮ではありますが、この度、私、徳井青空は一般の方と結婚しました」と結婚を発表した。また「これからも作品やキャラクターを大切により面白い役者になれるようど