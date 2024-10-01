AMDが、Socket AM5プラットフォーム向けの新しいBIOSファームウェア「AGESA PI 1.2.0.2」をリリースしました。このアップデートはRyzen 5 9600XとRyzen 7 9700Xの性能向上と、Ryzen 9000シリーズのコア間レイテンシ改善を目的としています。September 2024 AMD Ryzen™ Desktop Processor Update... - AMD Communityhttps://community.amd.com/t5/gaming/september-2024-amd-ryzen-desktop-processor-updates/ba-p/714087AMD