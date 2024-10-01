台風18号は、3日(木)から4日(金)頃に沖縄地方に接近。本州付近も低気圧や前線の影響で、雨脚の強まる日がありそう。気温は平年より高く、来週初めにかけては九州から関東で真夏日の所も。寒暖差が大きい時期。服装でうまく調節を。2日(水)〜8日(火)台風18号が沖縄に接近日中は暑さが続く明日2日(水)は、前線が北日本や東日本を通過するため、日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。前線通過のタイミングで、雨や風が強まる所